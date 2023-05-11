Каптович (Васильева) ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКаптович (Васильева) ?

Каптович (Васильева) ?

Место рождения

Нежевка, Червенский район, Минская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Нежевка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Каптович) Филиповна

Отец ребёнка: Каптович Иван

Рождение ребёнка
1765

Сын: Каптович Филлип Иванович

Отец ребёнка: Каптович Иван

Нежевка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1771

Сын: Каптович Кондрат Иванович

Отец ребёнка: Каптович Иван

Нежевка, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Каптович Астап Иванович

Отец ребёнка: Каптович Иван

Нежевка, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.