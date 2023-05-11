Каптович (Васильева) ?
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Каптович) Филиповна
Отец ребёнка: Каптович Иван
Рождение ребёнка
1765
Отец ребёнка: Каптович Иван
Рождение ребёнка
1771
Сын: Каптович Кондрат Иванович
Отец ребёнка: Каптович Иван
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Каптович Иван
Смерть
Неизвестно