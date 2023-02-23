Власова (Шубина) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Шубина) Валентина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1958

Отец: Шубин Николай Михайлович

Мать: Татьяна Ивановна

Бракосочетание
12.11.1977

Муж: Власов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
16.08.1978

Дочь: Прокофьева Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Власов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
20.09.1979

Сын: Власов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Власов Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
23.03.1991

Дочь: Вдовина Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Власов Владимир Алексеевич

Терса, Вольский муниципальный район, Саратовская область
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