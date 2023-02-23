Власова (Шубина) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.12.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1958
Отец: Шубин Николай Михайлович
Мать: Татьяна Ивановна
Бракосочетание
12.11.1977
Рождение ребёнка
16.08.1978
Дочь: Прокофьева Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Власов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
20.09.1979
Сын: Власов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Власов Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
23.03.1991
Дочь: Вдовина Любовь Владимировна
Отец ребёнка: Власов Владимир Алексеевич
Терса, Вольский муниципальный район, Саратовская область