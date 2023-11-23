Татьяна Никифорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
Дата смертиДо 1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стефан Тихонов
Рождение ребёнка
1719
Сын: Петр Стефанович
Отец ребёнка: Стефан Тихонов
Петр Стефанович (1719 — ?) Родился в семье священника села Горы Пятницкой Ярославского уезда1 Стефана Тихоновича. Служил пономарем, дьяконом, а затем — священником в том же селе. Жена его Анна Ильинич... Показать все
Смерть
До 1772