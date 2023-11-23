Татьяна Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Никифорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Дата смерти

До 1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1693 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стефан Тихонов

Рождение ребёнка
1719

Сын: Петр Стефанович

Отец ребёнка: Стефан Тихонов

Петр Стефанович (1719 — ?) Родился в семье священника села Горы Пятницкой Ярославского уезда1 Стефана Тихоновича. Служил пономарем, дьяконом, а затем — священником в том же селе. Жена его Анна Ильинич... Показать все
Смерть
До 1772

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