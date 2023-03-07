Фалалеев Дмитрий (Григорьев?) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалалеев Дмитрий (Григорьев?)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1689

Дата смерти

1726

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689

Отец: Фалалеев Григорий Ларионов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1715

Сын: Фалалеев Иван (ст) Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1717

Сын: Фалалеев Иван (мл) Дмитриев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1721

Дочь: Чиркова Фекла Дмитриева

Мать ребёнка: не указана

Суворово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Суворово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1726
Суворово, Уржумский муниципальный район, Кировская область
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