Фалалеев Дмитрий (Григорьев?)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1689
Дата смерти1726
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1689
Отец: Фалалеев Григорий Ларионов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1715
Сын: Фалалеев Иван (ст) Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1717
Сын: Фалалеев Иван (мл) Дмитриев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1721
Дочь: Чиркова Фекла Дмитриева
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1726