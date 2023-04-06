Блинова (Рязанцова) Неизвестная Родионова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1676
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рязанцов Родион (Олферов)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1663
Сын: Блинов Алексей (Алешка) Иванов
Отец ребёнка: Блинов Иван (Ивашко) Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1672
Сын: Блинов Ларион Иванов
Отец ребёнка: Блинов Иван (Ивашко) Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1676
Сын: Блинов Василий (Васка) Иванов
Отец ребёнка: Блинов Иван (Ивашко) Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадская жительница
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1676