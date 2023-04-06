Блинова (Рязанцова) Неизвестная Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинова (Рязанцова) Неизвестная Родионова

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Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1676

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рязанцов Родион (Олферов)

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1663

Сын: Блинов Алексей (Алешка) Иванов

Отец ребёнка: Блинов Иван (Ивашко) Яковлев

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Блинов Ларион Иванов

Отец ребёнка: Блинов Иван (Ивашко) Яковлев

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1676

Сын: Блинов Василий (Васка) Иванов

Отец ребёнка: Блинов Иван (Ивашко) Яковлев

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блинов Иван (Ивашко) Яковлев

Работа или профессия
Неизвестно
посадская жительница
Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1676
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