Искандер Фазиль Абдулович
Место рожденияСухуми, Абхазия
Дата рождения06.03.1929
Дата смерти31.07.2016
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Сухуми, Абхазия
Место жительства
С 1929 по 1949
Сухуми, Абхазия
Место жительства
С 1949 по 1954
Место жительства
С 1954
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
По 1956
Брянск, город Брянск, Брянская область
Место жительства
С 1959 по 1962
Сухуми, Абхазия
Место жительства
С 1962 по 2016
Смерть
31.07.2016