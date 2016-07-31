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Искандер Фазиль Абдулович

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Место рождения

Сухуми, Абхазия

Дата рождения

06.03.1929

Дата смерти

31.07.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Сухуми, Абхазия
Место жительства
С 1929 по 1949
Сухуми, Абхазия
Место жительства
С 1949 по 1954
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1954
Курск, город Курск, Курская область
Место жительства
По 1956
Брянск, город Брянск, Брянская область
Место жительства
С 1959 по 1962
Сухуми, Абхазия
Место жительства
С 1962 по 2016
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
31.07.2016
Москва, город федерального значения Москва
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