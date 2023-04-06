Шиловский Матвей Меркурьев
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Отец: Шиловский Меркурий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Сын: Шиловский Савва (?) Матвеевич
Мать ребёнка: Марфа Никифорова
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Дарья Матвеева
Мать ребёнка: Марфа Никифорова
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Марфа Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Никифорова
Смерть
Неизвестно