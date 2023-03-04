Токарева (Братухина) Марфа Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Катерина Степановна
Отец ребёнка: Братухин Степан Иванович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Братухин Степан Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1765