Токарева (Братухина) Марфа Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева (Братухина) Марфа Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Катерина Степановна

Отец ребёнка: Братухин Степан Иванович

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Братухин Степан Иванович

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Братухин Степан Иванович

Место жительства
Неизвестно
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1765
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