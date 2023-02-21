Гартман Густав Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1873 по 1876
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
По 1873
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1876
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно