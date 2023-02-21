Гартман Густав Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гартман Густав Осипович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
С 1873 по 1876
Плавск, Плавский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
По 1873
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1876
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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