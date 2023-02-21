Гончар Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончар Лидия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.03.1987

Сын: Гончар Виталий Викторович

Отец ребёнка: Гончар Виктор Владимирович

Ялта, Ялта, Республика Крым
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Коркина Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Гончар Виктор Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончар Виктор Владимирович

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