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Анна Федоровна

Место рождения

Байдаково, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

09.01.1907 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
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Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Байдаково, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
31.01.1900 ст.

Муж: Василий Константинович

Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 31.01.1900 Чермы крестьянин Василий Константинович Байдаково крестьянская дочь Анна Федоровна по жениху Чермы крестьянин Антоний Васильевич по жениху Заклинья крестьянин Анат... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1904 ст.

Дочь: Александра Васильевна

Отец ребёнка: Василий Константинович

Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 27.03.1904 Чермы Александра Васильевна Чермы отец крестьянин Василий Константинович Чермы мать жена Анна Федоровна Бешкино крестьянин Федор Алексеевич Чермы крестьянская до... Показать все
Смерть
09.01.1907 ст.
Черма, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 09.01.1907 Чермы жена Анна Федоровна 32 Чермы муж крестьянин Василий Константинович ЦГИА ф.19 о.127 д.1910 об 354

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