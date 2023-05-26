Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти09.01.1907 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1900 ст.
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 31.01.1900 Чермы крестьянин Василий Константинович Байдаково крестьянская дочь Анна Федоровна по жениху Чермы крестьянин Антоний Васильевич по жениху Заклинья крестьянин Анат... Показать все
Рождение ребёнка
27.03.1904 ст.
Дочь: Александра Васильевна
Отец ребёнка: Василий Константинович
Афанасьевская церковь 27.03.1904 Чермы Александра Васильевна Чермы отец крестьянин Василий Константинович Чермы мать жена Анна Федоровна Бешкино крестьянин Федор Алексеевич Чермы крестьянская до... Показать все
Смерть
09.01.1907 ст.
Афанасьевская церковь 09.01.1907 Чермы жена Анна Федоровна 32 Чермы муж крестьянин Василий Константинович ЦГИА ф.19 о.127 д.1910 об 354