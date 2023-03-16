Хаванова (Теплякова) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хаванова (Теплякова) Анна Николаевна

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Место рождения

Есиповская, Усть-Сюмское общество, Предтеченская волость, Шенкурский уезд, Архангельская область

Дата рождения

06.08.1898

Дата смерти

С 01.01.1951 по 30.06.1951

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1898

Отец: Тепляков Николай Фокин

Мать: Теплякова Марфа Евлампиевна

Есиповская, Усть-Сюмское общество, Предтеченская волость, Шенкурский уезд, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.02.1927

Дочь: Мальцева Марта Дмитриевна

Отец ребёнка: Хаванов Дмитрий Кондратович

Смерть
С 01.01.1951 по 30.06.1951
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