Хаванова (Теплякова) Анна Николаевна
Место рожденияЕсиповская, Усть-Сюмское общество, Предтеченская волость, Шенкурский уезд, Архангельская область
Дата рождения06.08.1898
Дата смертиС 01.01.1951 по 30.06.1951
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1898
Есиповская, Усть-Сюмское общество, Предтеченская волость, Шенкурский уезд, Архангельская область
Рождение ребёнка
11.02.1927
Дочь: Мальцева Марта Дмитриевна
Отец ребёнка: Хаванов Дмитрий Кондратович
Смерть
С 01.01.1951 по 30.06.1951