Фейерштейн (Feierstein) Мария Магдалена (Maria Magdalena)
Место рожденияОффен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения04.01.1716
Дата смерти17.08.1790
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1716
Оффен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
04.01.1716
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
09.03.1740
Дочь: Пфафф Маргарета
Отец ребёнка: Пфафф Лоренц
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пфафф Лоренц
Смерть
17.08.1790
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
18.08.1790
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция