Фейерштейн (Feierstein) Мария Магдалена (Maria Magdalena) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фейерштейн (Feierstein) Мария Магдалена (Maria Magdalena)

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Место рождения

Оффен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

04.01.1716

Дата смерти

17.08.1790

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1716

Отец: Фейерштейн Иоганнес Христиан

Мать: Денцлер Елизавета Маргарета

Оффен, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
04.01.1716
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
09.03.1740

Дочь: Пфафф Маргарета

Отец ребёнка: Пфафф Лоренц

Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пфафф Лоренц

Смерть
17.08.1790
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
18.08.1790
Эбербак-Сельц, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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