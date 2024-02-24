Муравьева Клавдия Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Евфимов Георгий Евфимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Муравьева Ольга Федоровна
Отец ребёнка: Муравьев Фёдор Петров
Рождение ребёнка
1911
Сын: Муравьев Константин Федорович
Отец ребёнка: Муравьев Фёдор Петров
Рождение ребёнка
1912
Сын: Муравьев Александр Федорович
Отец ребёнка: Муравьев Фёдор Петров
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Муравьева Анна Федоровна
Отец ребёнка: Муравьев Фёдор Петров
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Созонихе, в родительском доме