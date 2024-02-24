Муравьева Клавдия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМуравьева Клавдия Георгиевна

Муравьева Клавдия Георгиевна

Место рождения

Созониха, Сямженский район, Северный край

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Евфимов Георгий Евфимович

Мать: не указана

Созониха, Сямженский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муравьев Фёдор Петров

Созониха, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Муравьева Ольга Федоровна

Отец ребёнка: Муравьев Фёдор Петров

Созониха, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1911

Сын: Муравьев Константин Федорович

Отец ребёнка: Муравьев Фёдор Петров

Созониха, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1912

Сын: Муравьев Александр Федорович

Отец ребёнка: Муравьев Фёдор Петров

Созониха, Сямженский район, Северный край
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Муравьева Анна Федоровна

Отец ребёнка: Муравьев Фёдор Петров

Созониха, Сямженский район, Северный край
Смерть
Неизвестно
на 06.10.1915 год вышла замуж и жила в Созонихе, в родительском доме

Мы используем куки для улучшения работы сайта.