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Архипов Александр Георгиевич

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Место рождения

Копейск, Копейский, Челябинская область

Дата рождения

26.09.1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЮХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Копейск, Копейский, Челябинская область
Рождение ребёнка
18.12.1984

Дочь: Хусамова Юлия Александровна

Мать ребёнка: Архипова Елена Николаевна

Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.04.1988

Дочь: Галеева Ксения Александровна

Мать ребёнка: Архипова Елена Николаевна

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