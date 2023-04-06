Архипов Александр Георгиевич
Место рождения
Дата рождения26.09.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1984
Дочь: Хусамова Юлия Александровна
Мать ребёнка: Архипова Елена Николаевна
Усть-Кут, Усть-Кутский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
15.04.1988
Дочь: Галеева Ксения Александровна
Мать ребёнка: Архипова Елена Николаевна