Доронина (Шленская) Любовь
женский, родилась Около 1885, Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
ОтецФилиппов (Шленский) АндрейОколо 24.11.1844 г.р.
МатьФилиппова (Шленская) (Садовникова?) ВераНеизвестно г.р.
Супруги
Доронин Николай ИвановичОколо 1882 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
27.09.1902
Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно