Доронина (Шленская) Любовь Около 1885 — найти родственников по фамилии на Familio

Доронина (Шленская) Любовь

Автор
СР
Ряховский С.

женский, родилась Около 1885, Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Отец
Филиппов (Шленский) АндрейОколо 24.11.1844 г.р.
Мать
Филиппова (Шленская) (Садовникова?) ВераНеизвестно г.р.
Супруги
Доронин Николай ИвановичОколо 1882 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Филиппов (Шленский) Андрей

Мать: Филиппова (Шленская) (Садовникова?) Вера

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
27.09.1902

Муж: Доронин Николай Иванович

Троице-Орловка, Скопинский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
Неизвестно

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