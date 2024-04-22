Близнюк (Спориш) Татиана Герасимова
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Бракосочетание
Около 07.01.1896
Кратынь, Чернігівська область
Почему-то венчались в селе Кротынь Черниговской губернии. Вторым браком, менее чем через 2 месяца после кончины первой супруги Дарии Васильевой. когда венчались - Василию Григориеву было 40 лет, а Тат... Показать все
Рождение ребёнка
23.05.1897
Отец ребёнка: Близнюк Василий Григориев
Рождение ребёнка
30.10.1899
Отец ребёнка: Близнюк Василий Григориев
Рождение ребёнка
07.02.1901
Дочь: Близнюк Марфа Василиева
Отец ребёнка: Близнюк Василий Григориев
Рождение ребёнка
18.02.1904
Дочь: Пискун Анна Васильевна
Отец ребёнка: Близнюк Василий Григориев
Петруши, Чернігівська область
Воспреемники крестьянин села Петруш Феодор Родионов Пинчук и крестьянка того же села Мария Феодорова Клименчук
Смерть
Неизвестно