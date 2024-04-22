Близнюк (Спориш) Татиана Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Близнюк (Спориш) Татиана Герасимова

Место рождения

Сенюки, Чернігівська область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Сенюки, Чернігівська область
Бракосочетание
Около 07.01.1896

Муж: Близнюк Василий Григориев

Кратынь, Чернігівська область
Почему-то венчались в селе Кротынь Черниговской губернии. Вторым браком, менее чем через 2 месяца после кончины первой супруги Дарии Васильевой. когда венчались - Василию Григориеву было 40 лет, а Тат... Показать все
Рождение ребёнка
23.05.1897

Сын: Близнюк Иоанн Василиев

Отец ребёнка: Близнюк Василий Григориев

Рождение ребёнка
30.10.1899

Сын: Близнюк Михаил Васильев

Отец ребёнка: Близнюк Василий Григориев

Рождение ребёнка
07.02.1901

Дочь: Близнюк Марфа Василиева

Отец ребёнка: Близнюк Василий Григориев

Рождение ребёнка
18.02.1904

Дочь: Пискун Анна Васильевна

Отец ребёнка: Близнюк Василий Григориев

Петруши, Чернігівська область
Воспреемники крестьянин села Петруш Феодор Родионов Пинчук и крестьянка того же села Мария Феодорова Клименчук
Смерть
Неизвестно
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