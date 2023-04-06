Кржижановский Глеб Максимильянович
Место рождения
Дата рождения24.01.1872
Дата смерти31.03.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1872
Место жительства
По 1894
Место жительства
С 1902 по 1902
Место жительства
С 1903
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1905
Место жительства
С 1910
Смерть
31.03.1959
Место жительства
По 1959