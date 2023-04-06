Кржижановский Глеб Максимильянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кржижановский Глеб Максимильянович

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Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

24.01.1872

Дата смерти

31.03.1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1872
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
По 1894
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1902 по 1902
Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
С 1903
г. Киев, Киевский уезд Киевской губернии
Место жительства
С 1905
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1910
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
31.03.1959
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1959
Москва, город федерального значения Москва
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