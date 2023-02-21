Верба Елизавета Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Акулина Ивановна
Отец ребёнка: Жидков Иван Павлович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мария Ивановна
Отец ребёнка: Жидков Иван Павлович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Жидкова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Жидков Иван Павлович
Смерть
Неизвестно