Верба Елизавета Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верба Елизавета Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Акулина Ивановна

Отец ребёнка: Жидков Иван Павлович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мария Ивановна

Отец ребёнка: Жидков Иван Павлович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Жидкова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Жидков Иван Павлович

Смерть
Неизвестно
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