Муталлапова Нура — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Муталлапова Нура

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муталлапов Каримьян Хабибьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муталлапов Каримьян Хабибьянович

Место жительства
Неизвестно
Лаклы, Салаватский муниципальный район, Республика Башкортостан
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