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Шакина Ангелина Максимовна
Шакина Ангелина Максимовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
2002
Пол
Женский
Отец
Шакин Максим Анатольевич
1975 г.р.
Мать
Шакина (Абрамова) Наталья Олеговна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
2002
Отец:
Шакин Максим Анатольевич
Мать:
Шакина Наталья Олеговна
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