Марченко Терентий Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марченко Терентий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

1967

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зинаида Терентьевна

Мать ребёнка: Дарья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Михаил Терентьевич

Мать ребёнка: Дарья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Александр Терентьевич

Мать ребёнка: Дарья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марченко Николай Терентьевич

Мать ребёнка: Дарья Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Терентьевна

Мать ребёнка: Дарья Павловна

Рождение ребёнка
10.04.1937

Дочь: Томенко Раиса Терентьевна

Мать ребёнка: Дарья Павловна

с. Побегайловка Минераловодский район
Смерть
1967

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