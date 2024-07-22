Марченко Терентий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти1967
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зинаида Терентьевна
Мать ребёнка: Дарья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Михаил Терентьевич
Мать ребёнка: Дарья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Александр Терентьевич
Мать ребёнка: Дарья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марченко Николай Терентьевич
Мать ребёнка: Дарья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Терентьевна
Мать ребёнка: Дарья Павловна
Рождение ребёнка
10.04.1937
Дочь: Томенко Раиса Терентьевна
Мать ребёнка: Дарья Павловна
с. Побегайловка Минераловодский район
Смерть
1967