Усманов Гумер Исмагилович
Место рождения
Дата рождения16.03.1932
Дата смерти23.02.2015
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1950 по 1956
Высокая Гора, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1956
Смерть
23.02.2015
Место жительства
По 2015