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Усманов Гумер Исмагилович

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Место рождения

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.03.1932

Дата смерти

23.02.2015

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1950 по 1956
Высокая Гора, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1956
Чистополь, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
23.02.2015
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 2015
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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