Тюхтина (Рощина) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТюхтина (Рощина) Мария Николаевна

Тюхтина (Рощина) Мария Николаевна

avatar

Место рождения

Тимохино, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

31.12.1910

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1910

Отец: Рощин Николай Кузьмич

Мать: Рощина Евгения Родионовна

Тимохино, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Васильева Людмила Александровна

Отец ребёнка: Тюхтин Александр Иванович

Рождение ребёнка
20.03.1936

Дочь: Ильина Евгения Александровна

Отец ребёнка: Тюхтин Александр Иванович

Тимохино, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.12.1938

Дочь: Нащекина Римма Александровна

Отец ребёнка: Тюхтин Александр Иванович

Тимохино, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Тюхтин Валентин Александрович

Отец ребёнка: Тюхтин Александр Иванович

Тимохино, Бабаевский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюхтин Александр Иванович

Смерть
1993
Алексин, город Алексин, Тульская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close