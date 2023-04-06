Тюхтина (Рощина) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения31.12.1910
Дата смерти1993
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1910
Отец: Рощин Николай Кузьмич
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Васильева Людмила Александровна
Отец ребёнка: Тюхтин Александр Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1936
Дочь: Ильина Евгения Александровна
Отец ребёнка: Тюхтин Александр Иванович
Рождение ребёнка
07.12.1938
Дочь: Нащекина Римма Александровна
Отец ребёнка: Тюхтин Александр Иванович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Тюхтин Валентин Александрович
Отец ребёнка: Тюхтин Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1993
Алексин, город Алексин, Тульская область