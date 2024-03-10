Макарова (Черникова) Анастасия Иудовна
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смерти27.12.1803
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Черников Иуда Тимофеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1744
Отец ребёнка: Макаров Агей Федорович
Рождение ребёнка
1754
Отец ребёнка: Макаров Агей Федорович
Рождение ребёнка
1756
Отец ребёнка: Макаров Агей Федорович
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Макарова Фекла Агеевна
Отец ребёнка: Макаров Агей Федорович
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Макаров Агей Федорович
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Макаров Агей Федорович
Рождение ребёнка
1766
Отец ребёнка: Макаров Агей Федорович
Смерть
27.12.1803