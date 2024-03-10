Макарова (Черникова) Анастасия Иудовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Черникова) Анастасия Иудовна

Место рождения

Дубовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1723

Дата смерти

27.12.1803

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Черников Иуда Тимофеевич

Мать: не указана

Дубовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Агей Федорович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Макаров Спиридон Агеевич

Отец ребёнка: Макаров Агей Федорович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Макаров Федот Агеевич

Отец ребёнка: Макаров Агей Федорович

Рождение ребёнка
1756

Сын: Макаров Самуил Агеевич

Отец ребёнка: Макаров Агей Федорович

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Макарова Фекла Агеевна

Отец ребёнка: Макаров Агей Федорович

Рождение ребёнка
1761

Сын: Макаров Калина Агеевич

Отец ребёнка: Макаров Агей Федорович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Макаров Меркул Агеевич

Отец ребёнка: Макаров Агей Федорович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Макаров Харитон Агеевич

Отец ребёнка: Макаров Агей Федорович

Смерть
27.12.1803
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

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