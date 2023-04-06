Алябушев Виктор Николаевич
Место рождения
Дата рождения11.12.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1908
Эмиграция
С 06.11.1929
http://www.bfrz.ru/data/beloie_dvizgenie_volkov/personalii_volkov_1.pdf Алябушев Виктор Николаевич. Кадет Сибирского кадетского корпуса. В эмиграции в Шанхае, с 6 нояб.1924 в Югославии. Окончил Первый... Показать все
Место жительства
Неизвестно
29 Szechuen S ( Montauban ) Shanghai
Смерть
Неизвестно