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Алябушев Виктор Николаевич

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.12.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1908

Отец: Алябушев Николай Игнатьевич

Мать: Алябушева Елена Ивановна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Эмиграция
С 06.11.1929
http://www.bfrz.ru/data/beloie_dvizgenie_volkov/personalii_volkov_1.pdf Алябушев Виктор Николаевич. Кадет Сибирского кадетского корпуса. В эмиграции в Шанхае, с 6 нояб.1924 в Югославии. Окончил Первый... Показать все
Место жительства
Неизвестно
29 Szechuen S ( Montauban ) Shanghai
Смерть
Неизвестно
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