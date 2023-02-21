Зайцев Заяц Евсей Авсей Евстей Лукьянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зайцев Заяц Евсей Авсей Евстей Лукьянович

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Место рождения

Глиновка Борисовский рн Беларусь

Дата рождения

1806

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Заяц Зайцев Лукьян

Мать: не указана

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1822

Сын: Зайцев Михаил Вне брака

Мать ребёнка: не указана

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1825

Сын: Зайцев Заяц Деонисий Евсеевич Евстеевич

Мать ребёнка: Зайцева Заяц Арина Гопонова

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1826

Сын: Зайцев Семён Евсеевич Евстеевич

Мать ребёнка: Зайцева Заяц Арина Гопонова

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Зайцева Пашкевич Праскева Параскева Евсеевна Евстеевна

Мать ребёнка: Зайцева Заяц Арина Гопонова

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1850

Сын: Зайцев Александр Евсеев Авсеев Евстей

Мать ребёнка: Зайцева Заяц Арина Гопонова

Глиновка Борисовский рн Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зайцева Заяц Арина Гопонова

Смерть
1853
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