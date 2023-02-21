Зайцев Заяц Евсей Авсей Евстей Лукьянович
Место рожденияГлиновка Борисовский рн Беларусь
Дата рождения1806
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1806
Отец: Заяц Зайцев Лукьян
Мать: не указана
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: не указана
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1825
Сын: Зайцев Заяц Деонисий Евсеевич Евстеевич
Мать ребёнка: Зайцева Заяц Арина Гопонова
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1826
Сын: Зайцев Семён Евсеевич Евстеевич
Мать ребёнка: Зайцева Заяц Арина Гопонова
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Зайцева Пашкевич Праскева Параскева Евсеевна Евстеевна
Мать ребёнка: Зайцева Заяц Арина Гопонова
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Рождение ребёнка
1850
Сын: Зайцев Александр Евсеев Авсеев Евстей
Мать ребёнка: Зайцева Заяц Арина Гопонова
Глиновка Борисовский рн Беларусь
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1853