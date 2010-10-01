Орехов Василий Анатольевич
Место рождения
Дата рождения13.08.1964
Дата смерти01.10.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1964
Отец: Орехов Анатолий Васильевич
Мать: Орехова Нина Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.11.1990
Дочь: Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: Сергеева Алевтина
Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сергеева Алевтина
Смерть
01.10.2010
Похороны
Неизвестно
Помары, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл