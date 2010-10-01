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Орехов Василий Анатольевич

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Место рождения

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.08.1964

Дата смерти

01.10.2010

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1964

Отец: Орехов Анатолий Васильевич

Мать: Орехова Нина Фёдоровна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.11.1990

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Сергеева Алевтина

Волжск, город Волжск, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сергеева Алевтина

Смерть
01.10.2010
Похороны
Неизвестно
Помары, Волжский муниципальный район, Республика Марий Эл
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