Калинникова (Панова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинникова (Панова) Лидия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1927

Дата смерти

09.04.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинников Виктор Африканович

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калинников Виктор Африканович

Смерть
09.04.1991
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