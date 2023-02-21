Калинникова (Панова) Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1927
Дата смерти09.04.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинников Виктор Африканович
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калинников Виктор Африканович
Смерть
09.04.1991