Рабинович Хая Иудовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рабинович Хая Иудовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Сын: Рабинович Юрий Яковлевич

Отец ребёнка: Рабинович Яков Соломонович

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рабинович Эдуард Яковлевич

Отец ребёнка: Рабинович Яков Соломонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рабинович Яков Соломонович

Смерть
Неизвестно
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