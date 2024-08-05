Третьякова (Уборская) Глафира (Галина?) Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.04.1889
Дата смерти1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.06.1912
Сын: Третьяков Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Третьяков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
01.07.1913
Дочь: Теплова (Третьякова) Серафима Сергеевна
Отец ребёнка: Третьяков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
18.01.1915
Сын: Третьяков Пантелеймон (Пантелей) Сергеевич
Отец ребёнка: Третьяков Сергей Иванович
Рождение ребёнка
12.08.1921
Сын: Третьяков Борис Сергеевич
Отец ребёнка: Третьяков Сергей Иванович
Смерть
1933