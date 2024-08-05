Третьякова (Уборская) Глафира (Галина?) Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьякова (Уборская) Глафира (Галина?) Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.04.1889

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
04.06.1912

Сын: Третьяков Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Третьяков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
01.07.1913

Дочь: Теплова (Третьякова) Серафима Сергеевна

Отец ребёнка: Третьяков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
18.01.1915

Сын: Третьяков Пантелеймон (Пантелей) Сергеевич

Отец ребёнка: Третьяков Сергей Иванович

Рождение ребёнка
12.08.1921

Сын: Третьяков Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Третьяков Сергей Иванович

Смерть
1933

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