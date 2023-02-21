Семенюк (Кот) София Максимовна
Место рожденияд. Рачки, Прусковская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1895 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Рачки, Прусковская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Место рождения вызывает сомнение. Может быть Збироговская волость, д. Рачки
Бракосочетание
31.01.1920
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 32 года, 2 брак | Невесте 25 лет
Рождение ребёнка
06.03.1921
Дочь: Семенюк Ольга Онуфриевна
Отец ребёнка: Семенюк Онуфрий Сергеевич
д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно