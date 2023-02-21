Семенюк (Кот) София Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (Кот) София Максимовна

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Место рождения

д. Рачки, Прусковская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Около 1895 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1888 г.р.

Дети

Добавил:

MB
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Место
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Рождение
Около 1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Рачки, Прусковская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Место рождения вызывает сомнение. Может быть Збироговская волость, д. Рачки
Бракосочетание
31.01.1920

Муж: Семенюк Онуфрий Сергеевич

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 32 года, 2 брак | Невесте 25 лет
Рождение ребёнка
06.03.1921

Дочь: Семенюк Ольга Онуфриевна

Отец ребёнка: Семенюк Онуфрий Сергеевич

д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
д. Занивье, Зеловская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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