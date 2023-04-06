Макарова (Клюева) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Клюева) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

23.11.1962

Пол

Женский

Отец

1934 г.р.

Мать

1929 г.р.

Муж

1959 г.р.

Дети

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Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1962

Отец: Клюев Николай Александрович

Мать: Клюева Валентина Петровна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.01.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Владимир Валентинович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
30.05.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Владимир Валентинович

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Владимир Валентинович

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