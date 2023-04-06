Макарова (Клюева) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения23.11.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1962
Рождение ребёнка
09.01.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Владимир Валентинович
Рождение ребёнка
30.05.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Владимир Валентинович
Бракосочетание
Неизвестно