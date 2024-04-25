Мурзина (Калеганова) Парасковья Ильина
Место рожденияВерхотурский уезд Белослудской слободы деревня Речкалова
Дата рождения1732
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Верхотурский уезд Белослудской слободы деревня Речкалова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1757
Дочь: (Мурзина) Катерина Федорова
Отец ребёнка: Мурзин Федор Степанов
Рождение ребёнка
1760
Сын: Мурзин Яким Федоров
Отец ребёнка: Мурзин Федор Степанов
Смерть
Неизвестно