Мурзина (Калеганова) Парасковья Ильина 1732 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мурзина (Калеганова) Парасковья Ильина

Место рождения

Верхотурский уезд Белослудской слободы деревня Речкалова

Дата рождения

1732

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1739 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Верхотурский уезд Белослудской слободы деревня Речкалова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мурзин Федор Степанов

Рождение ребёнка
1757

Дочь: (Мурзина) Катерина Федорова

Отец ребёнка: Мурзин Федор Степанов

Рождение ребёнка
1760

Сын: Мурзин Яким Федоров

Отец ребёнка: Мурзин Федор Степанов

Смерть
Неизвестно

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