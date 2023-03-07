Ошуркова (Мезенина) Екатерина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ошуркова (Мезенина) Екатерина Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

1910 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ошурков Яков Стефанович

Отец ребёнка: Ошурков Стефан Каллистратович

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ошурков Стефан Каллистратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ошурков Михаил Стефанович

Отец ребёнка: Ошурков Стефан Каллистратович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ошурков Стефан Каллистратович

Место жительства
Неизвестно
Мартьяново, Шалинский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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