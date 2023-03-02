Сердюк Алексей Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Сердюк Филипп Алексеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Сердюкова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Сердюкова Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Сердюкова Анастасия Васильевна
Нестеровка
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: