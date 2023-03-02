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Сердюк Алексей Филиппович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Сердюк Филипп Алексеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Сердюк Фёдор Алексеевич

Мать ребёнка: Сердюкова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Сердюкова Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Сердюк Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Сердюкова Анастасия Васильевна

Нестеровка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сердюкова Анастасия Васильевна

Смерть
Неизвестно
Причина смерти:
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