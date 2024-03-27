Рахимов Нигмат Хасиятуллович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Рахимов Хасиятулла (Хасият)
Мать: Рахимова ?
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Усманова Марвар Нигматовна
Мать ребёнка: Рахимова Женжебану (Энжебану) Насретдиновна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Рахимов Зиннат Нигматович
Мать ребёнка: Рахимова Женжебану (Энжебану) Насретдиновна
Рождение ребёнка
15.03.1933
Дочь: Усманова Галия Нигматовна
Мать ребёнка: Рахимова Женжебану (Энжебану) Насретдиновна
Рождение ребёнка
25.03.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Рахимова Женжебану (Энжебану) Насретдиновна
Смерть
Неизвестно
г.Челябинск, РСФСР
Причина смерти: Болезнь(умер в трудовой армии г.Челябинска во время ВОВ)
Похороны
Неизвестно
г.Челябинск, РСФСР