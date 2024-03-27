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Рахимов Нигмат Хасиятуллович

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Рахимов Хасиятулла (Хасият)

Мать: Рахимова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Усманова Марвар Нигматовна

Мать ребёнка: Рахимова Женжебану (Энжебану) Насретдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1925

Сын: Рахимов Зиннат Нигматович

Мать ребёнка: Рахимова Женжебану (Энжебану) Насретдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.03.1933

Дочь: Усманова Галия Нигматовна

Мать ребёнка: Рахимова Женжебану (Энжебану) Насретдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рахимова Женжебану (Энжебану) Насретдиновна

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
г.Челябинск, РСФСР
Причина смерти: Болезнь(умер в трудовой армии г.Челябинска во время ВОВ)
Похороны
Неизвестно
г.Челябинск, РСФСР
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