Красносельский Иоасаф Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиДо 1867
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Красносельский Иоасаф Петрович (1814 - ?) Родился в семье дьякона села Красного Ярославского уезда Петра Красносельского. С 1822 года обучался в Ярославском уездном училище, а затем — до низшего отдел... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
диакона к Троицкой церкви Норского посада Ярославского уезда
Работа или профессия
1834
определен во причетника к Троицкой церкви
Образование
1834
окончание низшего класса семинарии
Работа или профессия
1843
рукоположен в диакона
Бракосочетание
31.01.1843
Супруг(-а): Иоасаф Петрович Красносельский
Рождение ребёнка
24.01.1844
Красносельский Василий Иоасафович (1844 — ?) Родился 24 января 1844 года в семье дьякона Троицкой церкви Норского посада Ярославского уезда Иоасафа Красносельского. Обучался в Ярославском духовном учи... Показать все
Рождение ребёнка
13.11.1847
Дочь: Морева (Красносельская) Катерина Иосафовна
Мать ребёнка: Красносельская (Горицкая) Александра Дмитриева
ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда... Показать все
Рождение ребёнка
1850
Красносельский Николай Иоасафович (1856 — ?) Родился в семье дьякона Троицкой церкви Норского посада Ярославского уезда Иоасафа Красносельского. Окончил Ярославскую духовную семинарию. Священник села ... Показать все
Рождение ребёнка
14.07.1852
Дочь: (Красносельская) Мария Иоасафовна
Мать ребёнка: Красносельская (Горицкая) Александра Дмитриева
Рождение ребёнка
1860
Смерть
До 1867