Красносельский Иоасаф Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красносельский Иоасаф Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

До 1867

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Красносельский Иоасаф Петрович (1814 - ?) Родился в семье дьякона села Красного Ярославского уезда Петра Красносельского. С 1822 года обучался в Ярославском уездном училище, а затем — до низшего отдел... Показать все
Работа или профессия
Неизвестно
диакона к Троицкой церкви Норского посада Ярославского уезда
Работа или профессия
1834
определен во причетника к Троицкой церкви
Образование
1834
окончание низшего класса семинарии
Работа или профессия
1843
рукоположен в диакона
Бракосочетание
31.01.1843

Жена: Красносельская (Горицкая) Александра Дмитриева

Супруг(-а): Иоасаф Петрович Красносельский
Рождение ребёнка
24.01.1844

Сын: Красносельский Василий Иоасафов

Мать ребёнка: Красносельская (Горицкая) Александра Дмитриева

Красносельский Василий Иоасафович (1844 — ?) Родился 24 января 1844 года в семье дьякона Троицкой церкви Норского посада Ярославского уезда Иоасафа Красносельского. Обучался в Ярославском духовном учи... Показать все
Рождение ребёнка
13.11.1847

Дочь: Морева (Красносельская) Катерина Иосафовна

Мать ребёнка: Красносельская (Горицкая) Александра Дмитриева

ГАЯО фонд 230 опись 2 дело 4941Клировые ведомости церквей сел Любимского уезда за 1907гл.л. 78=81обс. МечеходовоСвященник Виктор Иоаннов Морев 67л, сын причетника, родом из с. Сутки Мологского уезда... Показать все
Рождение ребёнка
1850

Сын: Красносельский Николай Иоасафович

Мать ребёнка: Красносельская (Горицкая) Александра Дмитриева

Красносельский Николай Иоасафович (1856 — ?) Родился в семье дьякона Троицкой церкви Норского посада Ярославского уезда Иоасафа Красносельского. Окончил Ярославскую духовную семинарию. Священник села ... Показать все
Рождение ребёнка
14.07.1852

Дочь: (Красносельская) Мария Иоасафовна

Мать ребёнка: Красносельская (Горицкая) Александра Дмитриева

Рождение ребёнка
1860

Сын: Красносельский Павел Иоасафович

Мать ребёнка: Красносельская (Горицкая) Александра Дмитриева

Смерть
До 1867

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