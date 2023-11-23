Сахарова (Сахаров) Анастасия Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сахарова (Сахаров) Анастасия Петрова

Место рождения

Ярославская губерния

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Пётр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахаров Петр Сергеев

Отец ребёнка: Сахаров Сергей Феодосьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богословский Николай Сергеев ст.

Отец ребёнка: Сахаров Сергей Феодосьев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сахаров Николай Сергеев мл.

Отец ребёнка: Сахаров Сергей Феодосьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сахаров Сергей Феодосьев

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Сахаров Василий Сергеев

Отец ребёнка: Сахаров Сергей Феодосьев

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Васильевская (Сахарова) Елизавета Сергеева

Отец ребёнка: Сахаров Сергей Феодосьев

Рождение ребёнка
1839

Сын: Богословский Александр Сергеев

Отец ребёнка: Сахаров Сергей Феодосьев

Богословский Александр Сергеевич (1839 - ?) Родился в семье священника села Юцкого Ярославского уезда Сергея Сахарова. Священник Благовещенской церкви г.Ярославля. Состоял законоучителем Ярославской г... Показать все
Смерть
Неизвестно

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