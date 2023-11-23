Сахарова (Сахаров) Анастасия Петрова
Место рожденияЯрославская губерния
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Пётр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахаров Петр Сергеев
Отец ребёнка: Сахаров Сергей Феодосьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богословский Николай Сергеев ст.
Отец ребёнка: Сахаров Сергей Феодосьев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сахаров Николай Сергеев мл.
Отец ребёнка: Сахаров Сергей Феодосьев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Сахаров Сергей Феодосьев
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Васильевская (Сахарова) Елизавета Сергеева
Отец ребёнка: Сахаров Сергей Феодосьев
Рождение ребёнка
1839
Сын: Богословский Александр Сергеев
Отец ребёнка: Сахаров Сергей Феодосьев
Богословский Александр Сергеевич (1839 - ?) Родился в семье священника села Юцкого Ярославского уезда Сергея Сахарова. Священник Благовещенской церкви г.Ярославля. Состоял законоучителем Ярославской г... Показать все
Смерть
Неизвестно