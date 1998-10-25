Войтишко Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения31.08.1946
Дата смерти25.10.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1946
Meskar-Ehvl, Meskar-Evl, Mesker-Ehvla, Mesker-Evla, Mesker-Jurt, Mesker-Yurt, Rubezhnoe, Rubezhnoye, Rubeƶnoe, Мескар-Эвл, Мескер-Эвла, Мескер-Юрт, Рубежное
Рождение ребёнка
06.02.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.04.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.01.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
25.10.1998
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
28.10.1998