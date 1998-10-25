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Войтишко Александр Иванович

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Место рождения

Мескер-Юрт, Шалинский муниципальный район, Чеченская Республика

Дата рождения

31.08.1946

Дата смерти

25.10.1998

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1946

Отец: Войтишко Иван Севастьянович

Мать: Войтишко Анна Сергеевна

Мескер-Юрт, Шалинский муниципальный район, Чеченская Республика
Meskar-Ehvl, Meskar-Evl, Mesker-Ehvla, Mesker-Evla, Mesker-Jurt, Mesker-Yurt, Rubezhnoe, Rubezhnoye, Rubeƶnoe, Мескар-Эвл, Мескер-Эвла, Мескер-Юрт, Рубежное
Рождение ребёнка
06.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
09.04.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
09.01.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
25.10.1998
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
28.10.1998
Кизляр, город Кизляр, Республика Дагестан
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