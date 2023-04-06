Заичкина (Кокошкина) Репина Харитоновна
Место рождения
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Кокошкин Харитон Данилович
Мать: Кокошкина Анисья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Королева Татьяна Максимовна
Отец ребёнка: Заичкин Максим Евстигнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заичкин Алексей Максимович
Отец ребёнка: Заичкин Максим Евстигнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Заичкин Василий Максимович
Отец ребёнка: Заичкин Максим Евстигнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: - Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Заичкин Максим Евстигнеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чудакова Мария Максимовна
Отец ребёнка: Заичкин Максим Евстигнеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно