Заичкина (Кокошкина) Репина Харитоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заичкина (Кокошкина) Репина Харитоновна

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Место рождения

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Кокошкин Харитон Данилович

Мать: Кокошкина Анисья

Лукоть, Дрибинский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Королева Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Заичкин Максим Евстигнеевич

Хоньковичи, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заичкин Алексей Максимович

Отец ребёнка: Заичкин Максим Евстигнеевич

Хоньковичи, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Заичкин Василий Максимович

Отец ребёнка: Заичкин Максим Евстигнеевич

Хоньковичи, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: - Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Заичкин Максим Евстигнеевич

Хоньковичи, Чаусский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чудакова Мария Максимовна

Отец ребёнка: Заичкин Максим Евстигнеевич

Хоньковичи, Чаусский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Заичкин Максим Евстигнеевич

Смерть
Неизвестно
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