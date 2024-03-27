Акчурина Лятифя 2 Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акчурина Лятифя 2 Жена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1855 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акчурин Хасян

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Ишмаметова (Акчурина) Зухра Хасяновна

Отец ребёнка: Акчурин Хасян

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Иртуганова (Акчурина) Асьма

Отец ребёнка: Акчурин Хасян

Рождение ребёнка
1911

Сын: Акчурин Ахмят Хасянович

Отец ребёнка: Акчурин Хасян

Рождение ребёнка
1914

Сын: Акчурин Сабир Хасянович

Отец ребёнка: Акчурин Хасян

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Акчурин Хасян

Смерть
Неизвестно

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