Акчурина Лятифя 2 Жена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Акчурин Хасян
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Ишмаметова (Акчурина) Зухра Хасяновна
Отец ребёнка: Акчурин Хасян
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Иртуганова (Акчурина) Асьма
Отец ребёнка: Акчурин Хасян
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Акчурин Хасян
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Акчурин Хасян
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Акчурин Хасян
Смерть
Неизвестно