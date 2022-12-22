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Краснухин Артём Александрович
Краснухин Артём Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.12.2022
Пол
Мужской
Отец
Краснухин Александр Александрович
Мать
Литвинова Татьяна Вячеславовна
1997 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
22.12.2022
Отец:
Краснухин Александр Александрович
Мать:
Литвинова Татьяна Вячеславовна
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