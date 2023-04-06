Калужинов Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: Калужинов Иван Трифонович
Мать: Калужинова Екатерина
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Анастасия Ильинична
Мать ребёнка: Калужинова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Калужинов Иван Ильич
Мать ребёнка: Калужинова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Калужинов Петр Ильич
Мать ребёнка: Калужинова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Калужинова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Калуженов Яков Ильич
Мать ребёнка: Калужинова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Калужинова Ирина Ивановна
Рождение ребёнка
1846
Мать ребёнка: Калужинова Ирина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно