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Калужинов Илья Иванович

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Калужинов Иван Трифонович

Мать: Калужинова Екатерина

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Анастасия Ильинична

Мать ребёнка: Калужинова Ирина Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Калужинов Иван Ильич

Мать ребёнка: Калужинова Ирина Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Калужинов Петр Ильич

Мать ребёнка: Калужинова Ирина Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Калужинов Андрей Ильич

Мать ребёнка: Калужинова Ирина Ивановна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Калуженов Яков Ильич

Мать ребёнка: Калужинова Ирина Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Калужинов Степан Ильич

Мать ребёнка: Калужинова Ирина Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Калужинов Федор Ильич

Мать ребёнка: Калужинова Ирина Ивановна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Ирина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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