Отдельнова Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОтдельнова Евдокия Григорьевна

Отдельнова Евдокия Григорьевна

avatar

Место рождения

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1887 г.р.

Дети

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
24.04.1905 ст.

Муж: Данилов Григорий Петрович

Рождение ребёнка
27.03.1909 ст.

Сын: Данилов Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Данилов Григорий Петрович

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
02.05.1913 ст.

Сын: Данилов Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Данилов Григорий Петрович

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close