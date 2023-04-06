Отдельнова Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.04.1905 ст.
Рождение ребёнка
27.03.1909 ст.
Сын: Данилов Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Данилов Григорий Петрович
Рождение ребёнка
02.05.1913 ст.
Отец ребёнка: Данилов Григорий Петрович
Смерть
Неизвестно