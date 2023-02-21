?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Иванова ?
Мать ребёнка: Смирнова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: ?
Мать ребёнка: Смирнова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Готовцева ?
Мать ребёнка: Смирнова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1890
Дочь: ?
Мать ребёнка: Смирнова Елена Николаевна
Рождение ребёнка
1892
Сын: ?
Мать ребёнка: Смирнова Елена Николаевна