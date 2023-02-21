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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1885 г.р.
1887 г.р.
1889 г.р.
1890 г.р.
1892 г.р.

Добавил:

ВП
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Иванова ?

Мать ребёнка: Смирнова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: ?

Мать ребёнка: Смирнова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Готовцева ?

Мать ребёнка: Смирнова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
1890

Дочь: ?

Мать ребёнка: Смирнова Елена Николаевна

Рождение ребёнка
1892

Сын: ?

Мать ребёнка: Смирнова Елена Николаевна

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