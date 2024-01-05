Тесленко Александр Петрович 28.02.1939 — найти родственников по фамилии на Familio

Тесленко Александр Петрович

Автор
НТ
Тесленко Н.

мужской, родился 28.02.1939

умер 09.08.2007

Мать
Тесленко Матрона1907 г.р.
Отец
Тесленко ПетрНеизвестно г.р.
Дети
Тесленко Сергей Александрович18.08.1966 г.р.
Тесленко Наталья Александровна20.06.1975 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1939

Отец: Тесленко Петр

Мать: Тесленко Матрона

Рождение ребёнка
18.08.1966

Сын: Тесленко Сергей Александрович

Мать ребёнка: Тесленко (Савеленко) Любовь Петровна

Рождение ребёнка
20.06.1975

Дочь: Тесленко Наталья Александровна

Мать ребёнка: Тесленко (Савеленко) Любовь Петровна

Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край

Смерть
09.08.2007

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