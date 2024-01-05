Тесленко Александр Петрович
мужской, родился 28.02.1939
умер 09.08.2007
МатьТесленко Матрона1907 г.р.
ОтецТесленко ПетрНеизвестно г.р.
Дети
Тесленко Сергей Александрович18.08.1966 г.р.
Тесленко Наталья Александровна20.06.1975 г.р.
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Рождение
28.02.1939
Отец: Тесленко Петр
Мать: Тесленко Матрона
Рождение ребёнка
18.08.1966
Сын: Тесленко Сергей Александрович
Мать ребёнка: Тесленко (Савеленко) Любовь Петровна
Рождение ребёнка
20.06.1975
Дочь: Тесленко Наталья Александровна
Мать ребёнка: Тесленко (Савеленко) Любовь Петровна
Приморско-Ахтарск, Приморско-Ахтарский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
09.08.2007