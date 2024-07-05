Хелашвилли Вахтанг Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Хелашвилли Вахтанг

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

AS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около ?.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тбилиси
Рождение ребёнка
Около ?.01.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Тбилиси
Смерть
Неизвестно
Тбилиси

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