Урюпина (Воронина) Федосья
Место рожденияСтаница Магнитная Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии
Дата рождения23.05.1880
Дата смерти01.09.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1880
Отец: Воронин Николай
Мать: Воронина Акилина
Станица Магнитная Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
25.09.1908
Сын: Урюпин Алексей
Отец ребёнка: Урюпин Иван
Станица Магнитная Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
07.03.1910
Дочь: Зайцева Александра
Отец ребёнка: Урюпин Иван
Станица Магнитная Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
25.05.1914
Дочь: Кузовлева Елена Ивановна
Отец ребёнка: Урюпин Иван
Станица Магнитная Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
26.01.1916
Дочь: Урюпина Евдокия
Отец ребёнка: Урюпин Иван
Рождение Владимтра
Рождение ребёнка
08.01.1924
Дочь: Лекарева Татьяна
Отец ребёнка: Урюпин Иван
Посёлок Магнитный Уральской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Урюпин Геннадий
Отец ребёнка: Урюпин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Урюпин Петр
Отец ребёнка: Урюпин Иван
Крещение
Неизвестно
Смерть
01.09.1954