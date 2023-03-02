Урюпина (Воронина) Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урюпина (Воронина) Федосья

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Место рождения

Станица Магнитная Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии

Дата рождения

23.05.1880

Дата смерти

01.09.1954

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1880

Отец: Воронин Николай

Мать: Воронина Акилина

Станица Магнитная Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
25.09.1908

Сын: Урюпин Алексей

Отец ребёнка: Урюпин Иван

Станица Магнитная Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
07.03.1910

Дочь: Зайцева Александра

Отец ребёнка: Урюпин Иван

Станица Магнитная Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
25.05.1914

Дочь: Кузовлева Елена Ивановна

Отец ребёнка: Урюпин Иван

Станица Магнитная Верхнеуральский уезд Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
26.01.1916

Дочь: Урюпина Евдокия

Отец ребёнка: Урюпин Иван

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение Владимтра
Рождение ребёнка
08.01.1924

Дочь: Лекарева Татьяна

Отец ребёнка: Урюпин Иван

Посёлок Магнитный Уральской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урюпин Геннадий

Отец ребёнка: Урюпин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урюпин Петр

Отец ребёнка: Урюпин Иван

Крещение
Неизвестно
Смерть
01.09.1954
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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