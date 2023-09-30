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Арсентьев Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арсентьева (Соколова) Таисья Ильинична

Рождение ребёнка
12.11.1960

Сын: Арсентьев Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Арсентьева (Соколова) Таисья Ильинична

Рождение ребёнка
25.05.1962

Дочь: (Арсентьева) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Арсентьева (Соколова) Таисья Ильинична

Рождение ребёнка
12.10.1963

Сын: Арсентьев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Арсентьева (Соколова) Таисья Ильинична

Рождение ребёнка
18.03.1965

Сын: Арсентьев Валерий Васильевич

Мать ребёнка: Арсентьева (Соколова) Таисья Ильинична

Рождение ребёнка
03.10.1967

Дочь: (Арсентьева) Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Арсентьева (Соколова) Таисья Ильинична

Рождение ребёнка
01.07.1972

Сын: Арсентьев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Арсентьева (Соколова) Таисья Ильинична

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