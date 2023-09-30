Арсентьев Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1960
Сын: Арсентьев Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Арсентьева (Соколова) Таисья Ильинична
Рождение ребёнка
25.05.1962
Дочь: (Арсентьева) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Арсентьева (Соколова) Таисья Ильинична
Рождение ребёнка
12.10.1963
Сын: Арсентьев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Арсентьева (Соколова) Таисья Ильинична
Рождение ребёнка
18.03.1965
Сын: Арсентьев Валерий Васильевич
Мать ребёнка: Арсентьева (Соколова) Таисья Ильинична
Рождение ребёнка
03.10.1967
Дочь: (Арсентьева) Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Арсентьева (Соколова) Таисья Ильинична
Рождение ребёнка
01.07.1972
Сын: Арсентьев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Арсентьева (Соколова) Таисья Ильинична